Andrea Ranocchia parla dagli studi di Pressing della partita persa dall'Inter contro la Juventus. "Strascichi non credo ce ne saranno. Dopo le sconfitte l'Inter ha sempre avuto una grande reazione. Nel primo tempo l'Inter ha fatto una bella partita, nel secondo è mancata di intensità. Ci sono giocatori che fisicamente non stanno benissimo. Calhanoglu sposta tanto per un verso o l'altro e dopo l'infortunio sta facendo fatica. La Juve è stata più brava a concretizzare in una gara da un tempo per uno. E' stata più una gara importante per la Juve, che accorcia sulle altre, che non un problema per l'Inter che resta lì".

"Io penso che, come ho sempre detto, nelle ultime due stagioni l'unico problema dell'Inter è l'Inter - prosegue -. Se non tiene alta la tensione va in difficoltà, come accaduto con la Juve o a Firenze. Se affronta la partita con un po' di paura fa fatica. Per me va analizzata l'annata dell'Inter: può vincere campionato, Coppa Italia, la Champions è più complicata ma potrebbe. Le altre squadre fanno fatica ad avere questa visione. Magari le vince tutte e magari nessuna, ma è l'unica italiana che può pensarlo".

"Tante volte - dice ancora Ranocchia - entri in campo e non riesci neanche a capire dove migliorare. In campo le cose son molto veloci. Sono decimi di secondo, metri, è troppo più complicato rispetto a quel che si dice qui".