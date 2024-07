L'Inter resta nella Top 10 del Ranking UEFA per club. La classifica aggiornata vede sempre al comando il Manchester City, seguito dal Real Madrid campione d'Europa in carica e dal Bayern Monaco in terza posizione. Appena sotto il podio c'è il Liverpool, poi la Roma (prima italiana al quinto posto), il Paris Saint-Germain, il Villarreal, il Borussia Dormund e il Chelsea. Al decimo posto c'è invece l'Inter, seconda italiana in graduatoria.

Per trovare le altre squadre di Serie A bisogna scendere fino al 20esimo posto occupato dall'Atalanta, mentre Napoli, Milan e Juventus inseguono nelle posizioni 21, 22 e 23.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!