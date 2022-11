L'attenzione è tutta sul Mondiale in Qatar. È così anche per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, presente in tribuna per assistere all'esordio tra Qatar ed Ecuador, è stato intercettato dai microfoni di Radio Sportiva: “Ho un grande entusiasmo perché credo che sarà un grandissimo Mondiale. Nell'Argentina credo tantissimo. Ci sono i presupposti per condurre un grandissimo torneo. Il punto forte di Scaloni? La normalità”.