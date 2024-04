Con 25 punti di vantaggio sulla quinta in classifica, la Roma, e con sole 8 giornate ancora da disputare in campionato e 24 punti in palio, l'Inter può già festeggiare un traguardo matematico. Non è ancora lo Scudetto, che arriverà nelle prossime partite, ma la qualificazione alla prossima Champions League, nella sua nuova versione.

Si tratta di un obiettivo molto importante per la società, che basa le proprie strategie finanziarie proprio sulla partecipazione alla competizione europea. E per la settima volta consecutiva i nerazzurri vi parteciperanno, evento che solo pochi anni fa era la massima aspirazione e non sempre si realizzava. Oggi invece è una piacevole abitudine, che si concretizza con largo anticipo.