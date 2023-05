C'è anche Aleksandar Stankovic tra i migliori calciatori del campionato Primavera appena concluso. Il figlio d'arte classe 2005, colonna portante del centrocampo dell'Inter di Chivu, è uno dei premiati annunciati di Sportitalia nella Top 11 della stagione 2022/23 durante la 3ª edizione dei 'Primavera Best Awards': "Siamo partiti veramente male devo dire, poi abbiamo capito che per giocare a calcio e stare dentro al campo c'è bisogno di una famiglia. Abbiamo messo questa cosa a posto da gennaio in poi, siamo arrivati a pari punti con la Roma ma purtroppo non è bastato e non ci siamo qualificati ai play off, ma sono convinto che il prossimo anno andrà meglio".

Ogni anno un premio alla famiglia Stankovic. Cosa vuol dire?

"Non lo so, sarà il duro lavoro che ci mettiamo ogni giorno io e mio fratello e voglio fargli i complimenti per il rigore parato ieri. È stato il miglior modo per salutare la squadra parando un rigore al 90esimo sul 3-2".

Sul ruolo:

"Io posso fare sia il centrale che il mediano, faccio quello che mi chiede il Mister faccio. Diciamo che ci sono partite nelle quali c’è da costruire da dietro e magari mi mette centrale, a volte mediano. Io faccio quello che mi chiede il mister e lo voglio salutare. Gli faccio anche i complimenti. Preferisco fare il mediano perché riesco anche a calciare".

Cosa dice papà?

"È contento per la stagione fatta. Purtroppo non siamo arrivati ai play off e non posso continuare a dimostrare sul campo, ma vedremo il prossimo anno".

Sulla finale di Champions:

"In società sono tutti contenti per la Coppa Italia e lo sono pure io che ero lì con loro. Per la finale di Champions sono carichi ma anche tranquilli perché sono una squadra di campioni".

