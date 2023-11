Che cosa rappresenta per Filippo Inzaghi «il Mone», ovvero il fratello Simone Inzaghi? Rispondendo al Corriere della Sera, Pippo non usa troppi giri di parole: "Potrei risponderle “tutto”. Sa che non abbiamo mai litigato? Cosa rarissima tra fratelli. Ogni volta che uno dei due finisce una partita, la prima telefonata è per l’altro".

Vi somigliate moltissimo.

"La verità è che adesso lui è quello famoso e per strada capita che mi chiamino Simone. Non può che farmi piacere, anche perché so bene che cosa vuol dire allenare una squadra a grandi livelli".

Lei è superstizioso?

"No, ma avevo una canzone-talismano, che cantavo sempre durante il tragitto fino allo stadio, prima di una partita".

Qual è?

"'Certe notti', di Ligabue".

Ma Luciano tifa Inter!

"Lo so, ma mi ha sempre portato fortuna".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!