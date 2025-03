Francesco Pio Esposito non vuole correre troppo con i pensieri relativi al suo futuro sportivo, ma vuole godersi il momento d'oro con lo Spezia che sta trascinando a suon di gol verso la promozione in Serie A: "In questo momento la testa è rivolta solo al finale di campionato e in primis alla gara di Cesena in programma sabato - ha spiegato il bomber classe 2005 in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com -. Il nostro sogno, a questo punto del campionato, è inevitabile sia un obiettivo, lo dico da tempo e sono stato il primo a sfatare il tabù perché conosco la mia squadra, so quanto siamo forti: è inutile nasconderci. Però siamo terzi, al momento in Serie A sarebbe il Pisa, inoltre mancano ancora nove gare, quindi 27 punti totali: tutto può accadere e noi dobbiamo farci trovare pronti".

L'obiettivo di squadra va di pari passo con l'obiettivo personale per il più piccolo dei fratelli Esposito: "Venti gol? Da inizio non ho mai voluto rispondere a questa domanda, anche un po' per scaramanzia, ma so per certo di aver superato di gran lunga le aspettative di tanti, e sono fiero sia di aver fatto ricredere molte persone che di aver dimostrato a me stesso cosa posso fare. Ciò che ora mi interessa è fare gol importanti per la Serie A".

I gol segnati in cadetteria, 14 in 26 presenze, hanno permesso a Esposito di rendere celebre tra i tifosi spezzini la sua esultanza alla 'Braccio di Ferro' "Ormai anche lo speaker a Spezia mi annuncia come il 'ragazzo che mostra i muscoli' - ha raccontato col sorriso -. Tutto nasce dalla trasformazione fisica che ho avuto in questo anno, a inizio della scorsa stagione pesavo 10 chili in meno, ma volevo lavorare sul fisico per diventare poi più forte in campo e nei contrasti. Con Hristov ci fermiamo tutti i giorni in palestra dall'anno scorso e la cosa divertente che ha dato poi origine a tutto è che mi gonfiano subito i bicipiti: tra una battuta e l'altra, ecco l'esultanza".

Nonostante il clamore che suscitano le sue prestazioni, Esposito resta con i piedi per terra: "È un'annata molto importante, non lo nego. E so benissimo che gol dopo gol tutti parlano di te, più fai e più parlano. Ma io ho ben in testa l'obiettivo di squadra, e non mi faccio deconcentrare da niente. Penso solo a lavorare bene durante la settimana e all'avversario del weekend".

