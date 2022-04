Il presidente Corsi ha raccontato di aver ricevuto i complimenti di Marotta per lei. "Sì, dopo la partita mi ha preso da parte e me lo ha detto. La cosa mi ha lusingato, ma poi sono arrivati pure altri messaggi che mi hanno reso molto felice. Mi hanno scritto il presidente Zhang e il d.s. Ausilio, è stato davvero emozionante. Ho risposto a entrambi la stessa cosa: “Spero che questa doppietta possa rivelarsi importante per aiutare l’Inter a vincere di nuovo lo scudetto...”".

Dodici gol in A: è il suo modo di ringraziare Andreazzoli per averla voluta all’Empoli? "Quando si crea un certo rapporto tra giocatore e allenatore, possono solo arrivare cose belle. Qui si può crescere senza pressioni".

"In partenza volevo almeno pareggiare il mio record di cinque gol, la doppia cifra ho cominciato a inseguirla durante la stagione. Sono uno che guarda ai fatti e pensa step by step: volevo i cinque gol, ma dentro di me sapevo che l’asticella poteva essere alzata più in alto. Ci sono riuscito e mi sento gratificato". Queste le dichiarazioni di Andrea Pinamonti , attaccante interista in prestito all'Empoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport .

E gli ex compagni?

"Skriniar mi ha chiamato e si è anche arrabbiato perché non ho risposto subito, ma ero ancora in spogliatoio. Con Milan ho un rapporto molto forte, ci tiene molto a me. Poi mi hanno scritto Bastoni, Barella, Perisic, Darmian... Ho la fortuna di aver creato dei legami forti, ci sentiamo spesso anche se non siamo più vicini".

Lo sa che tra un mese sarà un uomo mercato? L’Eintracht ha già chiesto informazioni, ma lei preferirebbe l’Italia o l’estero?

"Sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più per far sì che possano anche aumentare i club interessati: così avrei più scelta quando ci sarà da decidere il mio futuro".

E allora, quale sarà il prossimo step di Pinamonti?

"Diventare un giocatore importante in una squadra importante. Senza togliere assolutamente nulla all’Empoli a cui sarò sempre grato per la possibilità che mi ha dato di mettermi in mostra. Però dentro di me so che il mio obiettivo è continuare a crescere e ambire a palcoscenici più importanti: da protagonista però, non più come comparsa".

