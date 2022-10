Anche oggi Romelu Lukaku ha lavorato con il resto dei compagni solo nella prima parte della seduta mattutina. Secondo quanto riferisce il collega Franco Vanni di Repubblica , l'attaccante belga ha svolto l'allenamento con la squadra per i primi minuti e poi si è staccato per una seduta personalizzata senza prendere parte né al torello né alla parte atletica.

Del tutto normale vista la certezza della non convocazione per Firenze. Lukaku continua quindi a fare un lavoro specifico per ritrovare la migliore condizione con la speranza di tornare tra i convocati per la partita di Champions League con il Viktoria Plzen in programma mercoledì a San Siro.