Ricordi e aneddoti hanno animato la cena organizzata nella villa di Ernesto Pellegrini per celebrare il trionfo dell'Inter nella Coppa Uefa 1991. E proprio l'ex presidente nerazzurro, abbracciando Jurgen Klinsmann, uno dei tanti ex giocatori autori di quell'imprresa presenti ieri sera, gli ha svelato un retroscena di mercato: "Jurgen, tu non sai che ai Mondiali del 1990 in Italia io vidi la Germania-Olanda a Milano, al fianco di Berlusconi. C’eravate voi interisti con Brehme e Matthaus e i milanisti Gullit, Rijkaard e Van Basten. Vinceste voi 2-1, tu segnasti il primo gol e alla fine Berlusconi mi disse: 'ti do quindici miliardi di lire per Klinsmann'. Ma io non cedetti e sono felice che tu sia rimasto all’Inter", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Dal fondo, si legge sempre sulla rosea, qualcuno urla 'i cinesi lo avrebbero venduto subito", suscitando la risata collettiva.