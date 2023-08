Piovono conferme dalla Germania, che rimbalzano anche in Italia. Il Chelsea sta spingendo concretamente per Trevoh Chalobah e come sostiene Sky.DE nella giornata di ieri c'è stato un contatto diretto tra Thomas Tuchel e il difensore inglese, con il quale ha lavorato ai tempi del Chelsea. Anche se non tutta la dirigenza del Bayern Monaco è convinta dell'operazione, il tecnico tedesco spinge perché si concretizzi. Il club bavarese preferirebbe un prestito mentre i Blues spingono per la cessione a titolo definitivo.

Conferma anche sulla deadline nerazzurra per Benjamin Pavard, oggi entro le 15 il Bayern deve dare il via libera al trasferimento del francese dopo l'accordo da 30 milioni più bonus dei giorni scorsi. In casa nerazzurra, sostiene Sky, filtra ottimismo sulla chiusura dell'operazione in giornata, anche perché la trattativa per Chalobah è in pieno svolgimento.