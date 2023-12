Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo ha ampiamente parlato di ari temiche riguardano l'argomento stadio nuovo.

Progetto Rozzano per lo stadio dell’Inter. È vero che non si tratta un’idea nuova?

"Non andammo avanti perché nel frattempo si era deciso di vendere la società. Ci era stata comunicata la possibilità di cessione di quell’area. Era una delle tre opzioni ventilate e non era per nulla male".

Sala e Palazzo Marino si stanno mangiando le mani?

“Certamente si staranno mangiando le mani per aver proposto un referendum a suo tempo alla cittadinanza, che naturalmente, nella sua parte scorporata dal calcio vive la partita del weekend come un problema di viabilità e di confusione. L’esito fu negativo e quello fu il diniego quasi definitivo verso il poter rimanere a San Siro".

'Tutti pensano che la FIGC con Euro2032 diverrà azienda costruttrice di stadi, ma così non è', dice Gravina. Verso cosa stiamo andando?

"Non succederà mai questa sburocratizzazione a cui si riferisce Gravina. Sì a un accordo col governo e le municipalizzate per una velocizzazione. Per quanto riguarda i finanziamenti degli stadi, prendiamo l’esempio della Turchia: loro hanno fatto una legge nazionale, che dava finanziamenti agevolati con ammortamento più lungo del normale per facilitare le società. Di qui a due anni i tassi d’interesse torneranno più bassi di quelli attuali e non dovrebbe essere difficile raggiungere un accordo CONI-FIGC-Governo per dei finanziamenti con ammortamento più lungo".

Il fatto che i bilanci delle società siano in grande difficoltà potrebbe dare l’assist decisivo per una velocizzazione dei vari iter?

"Tranne Juve ed Udinese - che hanno già il proprio stadio di proprietà - ne hanno bisogno tutti per il bilancio. Le città vogliono stadi multifunzionali per averli utilizzabili e aperti tutta la settimana. Si può fare. Si può rifinanziare a questi tassi e negoziarli. Secondo me possiamo crederci. Anche i più lenti arrivano a realizzare i grandi progetti. Il rapporto importante è quello del debito che hanno quasi tutte le società all’interno dei bilanci. Quante volte è stato messo all’ordine del giorno l’argomento stadi? Mai. Quante volte sono state fatte riunioni con tavoli di lavoro seri? Mai".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!