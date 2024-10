Arriva l'endorsement di un altro campione del mondo per Lautaro Martinez Pallone d'Oro 2024. Dopo che Lionel Messi e Lionel Scaloni hanno spiegato che il Toro merita di vincere il premio di France Football 'più di chiunque altro', suggello di una stagione che l'ha visto protagonista con la Nazionale argentina e con l'Inter, anche il connazionale Alejandro Gomez ha espresso la sua preferenza per il bomber di Bahia Blanca: "Penso che Lautaro meriti di essere tra i primi tre candidati - le parole del Papu a QN -. Le sue prestazioni con l'Inter e la Nazionale argentina parlano chiaro. E un giocatore molto forte che si supera ogni anno, guardate il gol che ha segnato con la Roma.. Noi tifosi argentini ovviamente facciamo il tifo per lui e speriamo riesca a vincerlo...".

