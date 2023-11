Voti molto bassi dalla Gazzetta dello Sport per i nerazzurri nonostante il dignitoso 1-1 in casa della Juve. Cinque la valutazione globale ai nerazzurri come 5 è anche il voto di Inzaghi che gestisce con "ritmi bassissimi e manovra spezzettata". Il migliore in campo risulta Lautaro (7), autore del gol, mentre Thuram che gli fa l'assist si ferma al 6,5. Poi appena sufficienti Sommer, Darmian, Acerbi, Barella e Cuadrado.

Per il resto, solo bocciature. De Vrij, Mkhitaryan, Dimarco e Carlos Augusto arrivano a 5,5. Punitivi i 5 per Calhanoglu (addirittura il peggiore: "Esce col muso lungo ma ha poco da sbuffare") e Dumfries. Senza voto Asllani, Frattesi e Arnautovic.