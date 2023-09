Voti bassi per gli interisti dopo il primo stop stagionale. Bocciato Inzaghi (5), "bruciato" dal Sassuolo: campanello d'allarme per il futuro? Il migliore è Dumfries (6,5), autore dell'effimero 1-0 a fine primo tempo. Poi sufficienti Acerbi, Frattesi e Carlos Augusto. Stop. Tutti gli altri dietro la lavagna.

Il peggiore è Lautaro (5): "Non è brillante, anticipato spesso, pericoloso solo nel recupero". Stessa valutazione per Sommer (colpevole sul gol di Bajrami) e Barella; 5,5 per Darmian, Bastoni, De Vrij, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram e Sanchez. Senza voto Klaassen.