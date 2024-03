Giocatasi qualche giorno fa la partita di FA Cup tra Nottingham Forest e Manchester United, la gara vinta per 1-0 dagli ospiti regala alle cronache una curiosità che riguarda l'ex portiere dell’Inter, Andre Onana. L'estremo difensore camerunese, in forza ai Red Devils che lo hanno acquistato dal club vice-campione d'Europa la scorsa estate, è stato pizzicato da un tifoso presente sugli spalti che in un momento di break dell'estremo difensore ne ha approfittato per urlargli un "forza Milan" condito da un "Inter m***a".

Provocazione che non ha urtato l'ex nerazzurro che al contrario ha risposto con una risatina prima di riprendere a bere dalla sua borraccia.

