Si è tenuto questa mattina, a Palazzo Marino, un incontro tra il Comune di Milano, le squadre AC Milan e Fc Internazionale Milano e la Soprintendente Emanuela Carpani, per un aggiornamento sullo stadio di San Siro. È quanto viene annunciato in un comunicato ufficiale.

"Il Comune e i club hanno chiesto alla Soprintendente di verificare la sussistenza, in positivo o negativo, dei requisiti di interesse culturale sull’impianto esistente, senza attendere il 2025, anno in cui la struttura del secondo anello raggiungerà i 70 anni di vita, facendo quindi scattare l’obbligo di verifica dell’interesse culturale - si legge -. L’urgenza deriva dalla necessità delle squadre di poter procedere nell’iter per la realizzazione del nuovo impianto; dal canto suo il Comune ritiene di dover evitare la presenza di due stadi adiacenti e funzionanti, non ritenendo ciò gestibile per il conseguente impatto su traffico, inquinamento acustico e sicurezza. E quindi per la vita delle famiglie residenti nel quartiere. A base di tutto ciò l’auspicio di tutti è l’avere in tempi brevi una risposta definitiva".

