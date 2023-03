"Stadio? Siamo consapevoli dell’importanza di San Siro in Italia e a Milano". È uno dei concetti espressi da Gerry Cardinale , patron del Milan e numero uno di RedBird Capital, durante il recente intervento al 'Business of Football Summit' organizzato dal Financial Times .

Il tema del nuovo impianto di proprietà resta caldo, specie dopo le ultime voci su una rottura con l'Inter per il progetto comune della 'Cattedrale': "Quando si valuta l’impostanza del brand del Milan, è evidente come un tema da sviluppare riguarda le infrastrutture, perché riguada anche dare un prodotto degno ai propri tifosi: devono avere accesso a una infrastrutture di livello mondiale - prosegue Cardinale -. Stiamo valutando diverse aree anche vicino a San Siro, credo che possiamo portare valore trasformando una area. L’attuale stadio è stato costruito negli anni 20’, se vogliamo riportare il Milan e la Serie A al top a livello mondiale serve una svolta a 360 gradi partendo dagli stadi. La nostra priorità è rimanere nel Comune di Milano, se possiamo restare all’interno lo faremo ma deve funzionare per tutti. Valuteremo, capiremo quale è la migliore opportunità per tutti. Farlo da soli? Abbiamo una grande esperienza nel lavoro riguardante i nuovi impianti. Non c’è niente che è fuori discussione, ma sono un grande tifoso dell’essere autosufficiente. Riguardo l’Inter, credo che stiano valutando quale sarà il loro futuro e noi dobbiamo focalizzarci su di noi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!