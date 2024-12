Tra tre mesi circa si scoprirà se il progetto di Milan e Inter di costruire il nuovo stadio in zona San Siro diventerà realizzabile. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Italia Oggi: "Più volte ho detto che avrei preferito sistemare l'impianto attuale, ma sono le società di calcio a investire. Se perseguono il disegno di un nuovo stadio, alla fine possiamo solo evidenziare l’importanza di non stravolgere l’abitudine dei tifosi di andare a San Siro e quindi che si trovi il modo per poterlo realizzare nella stessa zona, in una realtà che è ben servita - le sue parole -. In questa direzione si è fatto un passo importante con la manifestazione d’interesse da parte dei club, il momento della verità sarà a marzo quando ci consegneranno il piano economico finanziario rivisto. Una volta approvato, se tutto andrà bene, da lì in poi partiremo con le procedure per cedere stadio vecchio e aree alla società".

Se l'idea dovesse andare in porto, ha ribadito Sala, la zona subirà mutamenti significativi: "L’Agenzia delle Entrate ha stimato il valore di stadio e aree in 197 milioni di euro. Occorreva una valutazione ponderata e incontestabile. Le società lo sanno, se sono interessate e se tutto funzionerà pagheranno quella cifra. Impiegheremo quel denaro per il quartiere e per le fasce più deboli. Ho chiesto al consiglio comunale una proposta nell’ambito di queste linee guida, non intendo dirottarli su altri capitoli", ha ribadito Sala.

