L'edizione di quest'anno della Champions League sarà utile per definire il ranking col quale stabilire le partecipanti europee al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che prenderà il via a partire dal 2025. I 12 posti garantiti alla UEFA saranno assegnati innanzitutto alle vincitrici delle quattro edizioni precedenti della Champions League (Chelsea, Real Madrid, Manchester City e il vincitore dell’edizione 2023/24). Gli altri posti arriveranno invece da un ranking dedicato. Non è ancora chiaro se questa classifica terrà conto dei risultati delle squadre in tutte le coppe o se sarà “filtrata” sulla base dei risultati ottenuti in Champions League in questi ultimi anni. Ma a prescindere dalla soluzione che verrà adottata, l'Inter al momento può dirsi certa della qualificazione, come ricordato da Calcioefinanza.it.

Se si partisse dall’ipotesi di considerare tutte le competizioni, la Roma sarebbe praticamente certa della qualificazione, con l’Inter che al momento avrebbe il secondo posto per l'Italia in mano. Ricordiamo che sono ammesse massimo due squadre dello stesso Paese, con l’unica eccezione in caso di conquista della Champions da parte di tre o quattro squadre diverse della medesima Federazione. Passando invece all’ipotesi in cui venga presa in considerazione la sola Champions League, la situazione cambia radicalmente ed è l’Inter a essere sicura del posto. La Juventus è attualmente dentro, ma essendo fuori dalle coppe rischia seriamente di essere scavalcata.

