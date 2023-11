La Roma è in piena zona Champions dopo le prime dodici giornate di Serie A. Lo dice la classifica, ma soprattutto il trend di risultati successivo alla falsa partenza nel torneo, come ha rimarcato José Mourinho in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Lazio nel derby della Capitale: "Siamo lì a tre punti, con il campionato che è iniziato contro la Salernitana. Ma se il campionato fosse iniziato alla quarta, dimenticando le prime tre gare con il mercato aperto, con Pellegrini e Dybala out per squalifica, la classifica sarebbe diversa - il concetto espresso da Mou -. Siamo a tre punti perché questa è la natura del campionato, è normale che l’Inter e la Juventus vadano: i nerazzurri sono una squadra fantastica, i bianconeri una buona squadra con un fantastico allenatore (Allegri, ndr). Per le squadre con più potere di noi è difficile, l’Empoli ha fatto una partita fantastica con il Napoli, il Monza è venuto qua e ha fatto una partita fantastica. Il Milan ha perso 3-2 contro il Lecce, anzi ha pareggiato 2-2 (scherzando, ndr). Ora avremo l’Udinese che sta facendo benissimo, è un campionato dove non c’è garanzia di vincere le partite".

