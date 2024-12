Massimo Moratti, così come la sua famiglia, rappresentano l'Inter nell'immaginario collettivo. Ma i Moratti sono legatissimi alla Sardegna, dove la loro azienda Saras è cresciuta e ha raggiunto grandi livelli. Per questo la partita tra Cagliari e Inter non sarà mai banale per l'ex proprietario della società nerazzurra. Tutto Cagliari ne ha parlato proprio con lui, affrontando inevitabilmente il discorso dalla sponda rossoblu: "La gara potrebbe sembrare a pronostico chiuso, ma tutte le volte che ho visto il Cagliari in questo periodo se l’è sempre cavata molto bene. Ha messo in mostra un grande carattere e spesso non avrebbe meritato di perdere. Per questo domani sarà difficile per i nerazzurri. Se il Cagliari ci metterà tutta la passione, la grinta e l’impegno che lo caratterizzano soprattutto soprattutto in casa potrebbe anche strappare un risultato positivo. Perciò secondo me sarà una sfida aperta e pericolosa per l'Inter”

Viso aperto o strategia più accorta, come dovrebbe fronteggiare l'Inter domani il Cagliari? "I rossoblu dovranno innanzitutto essere prudenti, ma poi molto dipenderà dall’andamento della gara. Potrebbe anche esserci bisogno, in certi frangenti, di attaccare l’Inter e di spingere sull’acceleratore".

