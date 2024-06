Vincenzo Montella, ct della Nazionale turca, nel corso della conferenza stampa successiva al successo sulla Georgia ha speso parole importanti per Hakan Calhanoglu, suo capitano: "Hakan è straordinario, sta facendo partite di un livello straordinario anche in Nazionale. Noi siamo una squadra molto offensiva avendo due terzini molto più offensivi che difensivi e così anche gli esterni, poi abbiamo un trequartista e una punta. Lui si è calato perfettamente in questo ruolo e devo dire che non mi aspettavo che anche a livello difensivo, non avendo tre difensori centrali alle spalle come all'Inter, riuscisse ad avere un rendimento di questo tipo".

