“Metterei lo scudetto nei primi due (trofei, ndr), perché ho vinto anche l’Europa League e la Conference”. Parola di Henrik Mkhitaryan, raggiunto da DAZN all’alba della nuova stagione. L’armeno non può non partire dalla seconda stella conquistata nel derby: “Sono state grandi emozioni perché è stato il mio primo scudetto in Europa e poi è stato il 20° per l’Inter e la seconda stella, una cosa grande. Sono felice e orgogliso di far parte di questo progetto e di questa famiglia”.

GLI OBIETTIVI - “L’anno scorso abbiamo avuto tante soddisfazioni, anche quest’anno non ci fermeremo: vogliamo vincere altri trofei per rendere felici i nostri tifosi e noi stessi. A fine carriera restano i trofei, per quello gli obiettivi non sono cambiati e faremo il massimo per vincere trofei anche quest’anno”.

CHIUDERE LA CARRIERA ALL’INTER - “Sarebbe molto bello, però non dipende da me ma dalla società, a come vedono le cose nel futuro. Io farò il meglio per rimanere a lungo nel calcio e all’Inter. Andremo avanti passo dopo passo, poi vedremo. Alla fine sceglierò se continuare o fermarmi”.

ZIELINSKI - “Siamo contentissimi di avere Zielinski come compagno e non come avversario, è fortissimo e ci darà una grande mano come ha fatto l’anno scorso Frattesi che ha fatto spesso la differenza sia entrando dalla panchina che giocando da titolare. Ha fatto capire di poter essere titolare, ma purtroppo è il mister che sta scegliendo la squadra e non può farne giocare 25. Ognuno avrà il suo turno e la sua opportunità, ci sono tante partite per aiutare la squadra e darci una mano. Secondo me Zielinski è più tecnico, non posso dire che ci assomigliamo perché è un giocatore bravissimo. È meglio avere giocatori diversi anche per le partire che affronteremo, 20 giocatori con le stesse caratteristiche non fanno bene. È meglio avere un giocatore come lui che ha caratteristiche diverse”.

TAREMI - “Taremi dal primo giorno mi ha impressionato, ci ho giocato contro in Champions quando era al Porto. È fortissimo, l'ho seguito anche con l’Iran. Ci darà una grande mano anche lui, anche se avrà bisogno di tempo per adattarsi nel migliore dei modi però sono fiducioso che sarà una grande forza per noi. È uno che combatte fino alla fine e non molla, non si ferma e prova sempre a segnare”.

L’ESORDIO - “Quest’anno iniziamo il campionato col Genoa, sarà difficilissima. L’anno scorso non abbiamo vinto lì ma siamo fiduciosi, vogliamo essere pronti per iniziare il campionato nel miglior modo possibile”.

LE AVVERSARIE SCUDETTO - “Milan, Juve e Napoli hanno cambiato gli allenatori e tanti giocatori, hanno fatto tanti acquisti e hanno rinforzato la squadra. Il nostro obiettivo è essere focalizzati su noi stessi e non sugli avversari, pensiamo solo al nostro gioco e a fare le cose che sappiamo”.

IL CALENDARIO INTENSO - “Siamo pronti a giocare ogni partita sapendo che ne avremo due in più in Champions e che sarà un po’ diverso con quattro in casa e quattro fuori. Sarà una bella sfida ma siamo pronti a giocare ogni partita”.