"Spero di giocare ancora di più". Henrikh Mkhitaryan, in una breve intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset, fissa gli obiettivi in vista della ripartenza della stagione nerazzurra dopo lo stop forzato a causa dei Mondiali in Qatar. L'armeno, schierato da Inzaghi contro il Salisburgo alle spalle di Dzeko, è apparso uno dei più in forma. "Io seconda punta? L'importante per me è giocare, non importa dove, raccogliere più minuti possibili e farò di tutto per raggiungere i nostri traguardi - ha aggiunto -. L'obiettivo è quello di aiutare la squadra, raggiungere e mettermi disposizione dei miei compagni".