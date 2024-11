Nell'agosto del 2025 Gerry Cardinale, proprietario del Milan, dovrà restituire, tramite RedBird Capital, circa 700 milioni di euro a Elliott. Come ricorda Il Sole 24 Ore, è infatti questo l'importo (interessi compresi) del vendor loan finanziato dal fondo statunitense. Il quotidiano finanziario ipotizza dunque le tre strade percorribili.

La prima sarebbe il riscadenziamento del prestito per almeno un altro anno con lo stesso fondo Elliott (proprio come provato a fare da Steven Zhang con Oaktree per l'Inter, ma senza successo); la seconda porterebbe invece Cardinale a sondare altri grandi credit fund americani per un rifinanziamento del prestito; la terza ed ultima opzione riguarda la cessione di una minoranza del club rossonero a degli investitori. Il Sole 24 Ore esclude invece un eventuale bond che andrebbe a indebitare direttamente la società.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!