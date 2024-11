A margine della consegna del Premio Liedholm, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha dedicato una battuta anche su Inter-Napoli e soprattutto sul duro sfogo di Antonio Conte nel dopo gara per il rigore assegnato all'Inter. "Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla - ha spiegato Marotta -. L'arbitro era ben vicino all'azione, sicuramente c'è stato il contatto, il piede è stato spostato e quindi era rigore. Se ha voluto spostare l'obiettivo? Non lo so, ma credo che sia stato un episodio neanche determinante, sfortunatamente".Marotta prosegue difendendo il VAR aspramente criticato dal tecnico partenopeo: "Poi il dibattito sul protocollo Var è un dibattito costruttivo. Con la tecnologia gli errori sono diminuiti. E nella fattispecie il rigore era ineccepibile".

L'Inter non è al livello dello scorso anno?

"Le nostre performance in Champions mi sembrano di tutto rispetto. In campionato siamo ad un punto dalla vetta. Anche lo scorso anno noi eravamo cacciatori e la Juventus era la lepre, ora c'è il Napoli davanti. Quello che cambia rispetto allo scorso anno è che c'è un gruppetto di squadre che meritatamente occupano le posizioni di vertice. È tutto ancora molto lungo, ci sono tante partite e e tanti punti e quindi per ora è fondamentale restare attaccati alla vetta. Poi gennaio e febbraio saranno i mesi determinanti".

Chi l'ha impressionata maggiormente?

"Se devo analizzare le prestazioni straordinarie sicuramente Atalanta, Fiorentina e Lazio. Era tanto che non raggiungevano, meritatamente, questi livelli".

A livello inconscio la squadra sta puntando di più sulla Champions che sul campionato?

"Credo che una grande squadra debba rispondere ad ogni competizione, non c'è distinzione fra campionato e Champions League. Noi vogliamo essere protagonisti fino in fondo, poi dipenderà anche dagli avversari e da ciò che riusciremo a dimostrare".

