La Supercoppa Italiana al via tra poche ore in Arabia Saudita diventa anche l'occasione per alcuni incontri diplomatici con protagonista Beppe Marotta. Il presidente dell'Inter ha incontrato alcuni dirigenti del Diriyah per discutere di "cooperazione e partnership per migliorare il futuro sportivo" dei due club.

"Sua Altezza, il presidente del consiglio di amministrazione della società Diriyah Sports Club, il principe Khalid bin Mohammed, incontra l'amministratore delegato del club italiano Inter, Giuseppe Marotta, e discutono di ponti di cooperazione e partnership per migliorare un futuro sportivo unico per il Diriyah Club" si legge sul profilo X del club locale, con alcune foto che testimoniano il recente incontro.

في #الدرعية؛ لقاء يجمع هويتنا الثقافية العريقة بأصالة ميلان 🇸🇦🇮🇹



سمو رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الدرعية الرياضية الأمير خالد بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي جوزيبي ماروتا ويتباحثان جسور التعاون والشراكات لتعزز من مستقبل رياضي فريد من نوعه لنادي الدرعية. pic.twitter.com/tZIQtXCGgM — نادي الدرعية (@diriyahclub) January 2, 2025

