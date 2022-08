L'argomento si decentra sulla sosta legata al Mondiale, che influenza in modo consistente l'evoluzione di questa stagione, anche in ottica calciomercato: "Chi partecipa alle coppe europee ha già terminato il girone e nel campionato le indicazioni sono già tracciate, visto che le giornate disputate saranno già tante. In quel momento si potranno cambiare e modificare le strategie del club, però noi facciamo parte di un contesto organizzativo dell'UEFA, ci sono tante leghe condizionate da questo sistema di calciomercato. Bisognerebbe trovare, forse attraverso l'ECA, una logica intesa su come disciplinare questo aspetto sicuramente rilevante. Oggi, per esempio, ci troviamo alla quarta giornata di campionato e ci sono ancora alcuni giorni di calciomercato: significa che in ogni club ci sono tensioni, ci sono situazione da definire, club che devono completare la rosa o piazzare esuberi. Una situazione di forte disagio: lo è oggi e lo sarà metà novembre quando ci saranno due mesi di parziale inattività", ha concluso.