Beppe Marotta comincia l'intervista con Sky Sport commentando il premio assegnato all'Inter di miglior club del 2023-24 in Serie A al 'Gran Galà del Calcio AIC': "E' una grandissima soddisfazione personale, come rappresentante di una società importante come l'Inter - le parole del presidente nerazzurro -. Ho voluto ringraziare le centinaia di donne e uomini che lavorano per far rendere al meglio i giocatori, Ho voluto accanto a me Zanetti e Ausilio, a testimonianza dell'unità di intenti e del concetto di delega che ci ha dato Oaktree. Direi che tutti insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni e regalare a noi e ai tifosi momenti magici".

Gennaio sarà un mercato di occasioni?

"Noi siamo già in attività, guardiamo già alla prossima stagione. Direi che questa è una stagione che possiamo portare avanti con un gruppo molto omogeneo, ben guidato. Al di là degli infortuni, che sono una nota caratteristica di ogni squadra, con questo organico possiamo comunque far fronte ai numerosi impegni".

Cosa è per lei la Champions?

"Nello sport bisogna essere giustamente ambiziosi e non arroganti. L'Inter partecipa per ottenere il massimo, nel massimo rispetto degli avversari. Stiamo bene, siamo una bella squadra e una bella società; partita dopo partita, cercheremo di ottenere il massimo. Se riusciremo ad andare avanti lo faremo in forza delle nostre capacità; se gli altri saranno migliori, faremo loro i complimenti".

