Nel suo editoriale per TMW, l'esperto di mercato di Sky Luca Marchetti ha fatto anche il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Tomas Palacios all'Inter, dopo la visita in sede di ieri dei dirigenti dell'Independiente Rivadavia e dell'intermediario Marcelo Simonian: "L’Inter ha sistemato la trattativa per Palacios, con i dirigenti del Rivadavia che sono stati nella sede nerazzurra. Si discute di fatto, ora, di bonus. L’offerta è da 6,5 milioni con i bonus (non tutti facilmente raggiungibili) si potrebbe arrivare ad 11. La sensazione è però che l’affare sia in dirittura d’arrivo.