Dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto al forfait contro Cremonese, Milan e Bayern, e il conseguente volo in Belgio per dedicarsi maggiormente al recupero, Romelu Lukaku torna a Milano. Il rientro del belga è previsto per domani, come rende noto Gianlucadimarzio.com, quando il bomber dell'Inter tornerà alla Pinetina, dove verrà valutato ulteriormente dallo staff nerazzurro. Il numero 90 di Simone Inzaghi resta ad ogni modo indisponibile per la prossima gara.