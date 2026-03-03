CITTADELLA-INTER U23 0-1

Marcatore: Amerighi (10')

21.34 - Le squadre ritornano in campo. Due cambi per il Cittadella: entrano Rizza e Perretta al posto di Ghezzi, ammonito e acciaccato, e Zilio.

Quarantacinque minuti positivi per l'Inter U23 a Cittadella, con i nerazzurri che chiudono sopra 0-1 grazie al gol di Amerighi, il primo della sua esperienza a Milano. La squadra di Vecchi ha iniziato forte, andando vicina al vantaggio già al 5' con La Gumina. Il siciliano aveva sbloccato la partita ma si trovava in offside. Prove generali per quanto successo cinque minuti più tardi, con il vantaggio di Amerighi. Il Cittadella è entrato in partita verso il 25', dopo aver rischiato di subire lo 0-2 da Topalovic. Nel finale meglio i granata, più offensivi anche a causa dello svantaggio. I ragazzi di Iori però sono stati pericolosi in una sola occasione, con il tiro fuori di Castelli intorno alla mezz'ora.

21.19 - Fischia due volte Colaninno. Finisce 0-1 il primo tempo tra Cittadella e Inter U23.

45' - Tre di recupero al Tombolato.

44' - Topalovic ci prova con il destro di controbalzo da fuori: palla che si abbassa troppo tardi, dopo aver superato la traversa di Saro.

37' - Angeli arriva al cross dalla destra: palla molto tesa, Alexiou ci mette il corpo e respinge. Fase complicata ora per l'Inter, con il Cittadella che sta venendo fuori dopo un avvio tutto a tinte nerazzurre.

31' - Crescono i granata. Mancino rasoterra di Vita da dentro l'area di rigore: conclusione strozzata e palla a lato. Era una situazione invitante per la squadra di Iori.

30' - Grande occasione per il Cittadella, per la prima volta davvero vicino al pareggio. Vita mette in mezzo con il sinistro un cross rasoterra, Rabbi non riesce ad arpionare e Castelli calcia di prima intenzione sul secondo palo. Calligaris immobile e palla fuori di poco alla sinistra dell'incrocio dei pali: l'estremo difensore ospite non avrebbe potuto far nulla se la soluzione di Castelli avesse trovato lo specchio della porta.

28' - Colpisce di testa Bovo su punizione ben battuta da Topalovic. Saro blocca senza problemi, mancava potenza alla soluzione del centrocampista nerazzurro.

26'- Ammonito Ghezzi. Kamaté allunga verso la linea di fondo e il difensore di casa lo tocca in modo ingenuo, visto che il francese si era allungato la sfera. Giallo per lui.

26' - Ghezzi crossa per Stronati su punizione: altra incornata sul fondo per lui.

21' - Ammonito l'autore del gol Amerighi. In ritardo la sua scivolata su Angeli, che lo aveva anticipato sulla verticalizzazione di Topalovic.

18' - Timido tentativo da corner del Cittadella. La girata da posizione impossibile di Stronati non impensierisce Calligaris.

14' - Balla pericolosamente ora il Cittadella, Topalovic sfiora lo 0-2. Agbonifo raccoglie un suggerimento in profondità e aspetta l'arrivo dei compagni. Palla per Topalovic che apre il destro a giro, tiro fuori di un soffio.

12' - Breve check FVS per verificare la posizione di Amerighi ma è tutto buono: gol confermato.

IL GOL - Kamaté rientra sul sinistro e vede Amerighi che si butta dentro sulla corsia opposta: palla con il contagiri per l'esterno ex Cavese. Il primo tiro di Amerighi, al volo, viene respinto da Saro, che nulla può invece sulla ribattuta. Palla in fondo al sacco e Inter U23 in vantaggio dopo un avvio decisamente convincente.

10' - GOOOOOOOOOOOLLLLLLL DELL'INTER! AMERIGHI! Primo gol in nerazzurro per lui, 0-1!

7' - Casolari si prende subito il giallo. Erorre di Rabbi e La Gumina parte palla al piede. Casolari si aggrappa come può al giocatore dell'Inter U23, Colaninno tira fuori il cartellino.

5' - La Gumina insacca, ma è tutto fermo! L'attaccante siciliano è partito con un filo di anticipo sul bel suggerimento di Topalovic.

20.30 - Fischia Colaninno: è iniziata la gara tra Cittadella e Inter U23, valida per la 30a giornata del girone A di Serie C.

20.26 - Squadre in campo a Cittadella. Inter U23 in bianco, padroni di casa con la tradizionale divisa granata.

L'Inter U23 continua il suo percorso con la difficile trasferta di Cittadella, diretta rivale nella corsa ai playoff. Turno infrasettimanale insidioso dunque per la squadra di Stefano Vecchi, che non vince dalla trasferta di Lecco, ormai più di un mese fa. I nerazzurri puntano sul solito 3-5-2, anche se c'è qualche novità dovuta ai tanti impegni ravvicinati che la Serie C impone. Assente Prestia, tornano invece in panchina Spinaccé e Re Cecconi, reduci entrambi da uno stop per infortunio. Nell'undici titolare la novità è Agbonifo, che affiancherà La Gumina in attacco. Chance anche per Amerighi, impiegato dal 1' solo a Trieste dal suo arrivo a gennaio: gioca lui al posto di Cocchi, a sinistra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 20.30.

CITTADELLA (3-5-2): 23 Saro; 4 Angeli, 36 Zilio (dal 46' 17 Perretta), 55 Redolfi; 19 D'Alessio, 10 Casolari, 16 Vita, 27 Stronati, 32 Ghezzi (dal 46' 28 Rizza) ; 21 Rabbi, 99 Castelli.

A disposizione: 1 Maniero, 5 Barberis, 7 Anastasia, 9 Diaw, 14 Crialese, 40 Gobbato, 44 Gatti, 77 Ihnatov, 90 Bunino.

Allenatore: Manuel Iori

Ammoniti: Casolari (7'), Ghezzi (26')

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 14 Bovo, 9 Topalovic, 77 Amerighi; 11 Agbonifo, 20 La Gumina.

A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 7 Spinaccè, 8 Fiordilino, 16 Venturini, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 25 David, 34 Iddrissou, 39 Bovio, 44 Berenbruch.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Amerighi (21')

Arbitro: Colaninno (sez. Nola)

Assistenti: Cozzuto - Cirillo

Quarto ufficiale: Migliorini

Operatore FVS: Pandolfo