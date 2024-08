Pierre Dréossi ha accolto con queste parole Martin Satriano nella famiglia del Lens, che lo ha acquistato dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto: "È con grande piacere che diamo il benvenuto tra le nostre fila a Martin Satriano - le dichiarazioni riportate in calce al comunicato ufficiale del club francese -. Molto presto nella sua giovane carriera, Martin si è rivelato un promettente attaccante in Uruguay. Questo gli ha permesso di approdare all'Inter e di continuare la sua crescita a contatto con una delle squadre più titolate d'Europa. Martin è un gran lavoratore che ha avuto una serie di esperienze convincenti in Francia e in Italia, dove ha confermato le sue qualità. Ciò dimostra la sua grande forza di carattere. Abile sotto porta, generoso nell'impegno e profondamente orientato al gioco di squadra, Martin ha il profilo per adattarsi perfettamente al DNA del club. Benvenuto ai Sang et Or, Martin!".

