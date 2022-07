Velocità di un altro livello quella di Raoul Bellanova, ultimo arrivato in casa Inter. Un ‘ultimo’ posto riservato esclusivamente alla cronologia degli arrivi in quel di Milano perché l’ex Cagliari non ammette rallentamenti. Non a caso la scelta del tema ‘speed’ per il video di presentazione del classe 2000, uno dei giocatori più veloci del nostro campionato. Le "buone nuove" corrono veloci si legge nel Tweet di lancio del nuovo video dell'Inter.