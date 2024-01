Leader in campo e fuori. Oggi la Gazzetta dello Sport svela un retroscena che conferma l'importanza di Lautaro Martinez, punto di riferimento assoluto di questa Inter.

Lautaro ha fatto da guida durante la spedizione in Arabia, ma poi ha richiamato subito tutti verso l'obiettivo scudetto. "Sono orgoglioso di essere capitano di una squadra così. Ora non abbassiamo la tensione, questa era solo una tappa del percorso", il senso del discorso del Toro ai compagni come riferito dalla rosea. Testa al campionato, testa alla Fiorentina perché "è troppo importante per la classifica - ha detto -. Restare sul pezzo in tutte le partite fino alla fine, proprio come abbiamo fatto con il Napoli. La strada è giusta: continuiamo a pensare alla squadra e non a noi stessi, come abbiamo fatto fin qui. E non avremo nulla da temere".

Da Appiano dicono che un capitano così non lo si vedeva dai tempi di Zanetti.

