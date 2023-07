Si è tenuta nella notte italiana la conferenza stampa organizzata dall'Inter presso lo stadio Yodoko Sakura di Osaka, alla vigilia del match amichevole contro l'Al-Nassr. Primo a prendere la parola è stato Lautaro Martinez, che ha spiegato qual è il suo obiettivo per la stagione che verrà: "Nel complesso, abbiamo fatto un buon lavoro la scorsa stagione. Quest'anno voglio vincere quanti più titoli possibile. Voglio prepararmi bene in Giappone. Speriamo di poter fare un grande risultato. Voglio che tutti siano felici nel guardarmi". Hanno parlato anche Kristjan Asllani, che ha annunciato: "Migliorerò giorno dopo giorno. Otterrò buoni risultati nel torneo. Siamo tutti contenti di essere qui con voi, speriamo che queste due partite vadano bene", e Denzel Dumfries che, dopo aver salutato nella lingua locale, si è detto felice dell'accoglienza ricevuta in Giappone: "È tutto perfetto. La gente è meravigliosa, ringrazio tutti. Spero di vivere altri bei momenti".

Dumfries e Lautaro hanno anche risposto ad una domanda su Yuto Nagatomo, ex difensore del club nerazzurro: "Certo che lo conosco. Penso che sia un grande giocatore", le parole dell'olandese, mentre Martinez ha sorriso ironicamente: "Ricordo la sua esultanza...", prima di mostrare la sua ai bambini invitati alla conferenza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!