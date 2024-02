Nel giro di interviste a caldo dopo Inter-Atletico Madrid, Lautaro Martinez ha fatto tappa anche davanti ai microfoni di UEFA.com, offrendo questa analisi del match: "L'Atletico ha fatto una grande fase difensiva, giocando con molta intensità come ci aspettavamo - le parole del Toro -. Però nel secondo tempo abbiamo tenuto di più palla, riuscendo a creare più occasioni da gol che ci hanno consentito di segnare l'1-0. Il risultato è importante perché ci dà un vantaggio, ma questo non vuol dire che sia fatta. Ora pensiamo al campionato, poi metteremo la testa nella Champions per cercare di fare una grande partita sul loro campo".

