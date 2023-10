Nel post partita di Inter-Benfica, Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Mediaset dopo aver siglato il gol vittoria questa sera a San Siro. "Portata a casa con la forza mentale? Si sicuramente. Per noi era molto importante perché a San Sebastian abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco è oggi dovevamo voltare pagina affrontando un avversario che avevamo già affrontato la scorsa stagione. Siamo contenti perché abbiamo vinto, era importante".

“No. C’è da migliorare tanto sicuramente ma siamo contenti. Poi Salerno è giá il passato e dobbiamo guardare avanti”"Si, speriamo. Il mio procuratore sta lavorando con la società. Come dico sempre qui sono contento, dò il massimo per l’Inter. Non c’è motivo di cambiare. A me piace solo giocare per l'Inter".