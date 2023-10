Undici presenze in campionato con la maglia dell'Inter fra cui un derby giocato il 19 aprile del 2015, poi la triste parabola fino al rischio diespulsione dall'Italia perché irregolare. Il quotidiano piacentino Libertà racconta la storia di Assane Gnoukouri, centrocampista ivoriano di belle speranze passato dal club nerazzurro: nel 2017 il calciatore fu costretto a smettere di giocare per un problema cardiaco per poi finire invischiato in un’inchiesta della procura di Parma attraverso la quale è stato chiarito che la sua vera identità è quella di Alassane Traoré.

Un'indagine della squadra mobile della Questura di Parma del dicembre 2017 portò a tre arresti, tra cui il procuratore di Gnoukouri Giovanni Damiano Drago e Demoya Yves Gnoukouri, ritenuto il padre adottivo di Assane: i documenti della famiglia che lo aveva portato in Italia, secondo gli inquirenti, erano falsi. Il ragazzo era finito nel vortice di una losca tratta di giocatori minorenni che venivano introdotti in Italia con falsi documenti grazie alla complicità di ivoriani residenti nel nostro Paese che si fingevano i genitori. L’avvocatessa dell'ex calciatore Michela Cucchetti ha avviato ora le pratiche per la richiesta di asilo: "Assane è stato portato in Italia da minorenne con l'inganno e poi sfruttato, abbandonato e lasciato completamente da solo, è vittima di tratta", spiega la legale. Parla anche il diretto interessato: "Voglio che questo incubo finisca per poter tornare a giocare a calcio, l'unica cosa che per me conta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!