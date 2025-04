La grande serata dell'Allianz Arena di Monaco che ha visto l'Inter trionfare 2-1 sul Bayern porta attestati di stima per i giocatori di Inzaghi. Uno degli ultimi arriva direttamente dalla Champions League, che attraverso i suoi profili social ha reso noto il Team of the Week dei quarti di finale d'andata inserendo ben tre nerazzurri nella squadra ideale.

Tra i pali si conquista un posto Yann Sommer, protagonista con tante parate decisive nella sfide dell'ex contro i bavaresi, mentre in difesa spicca il nome di Alessandro Bastoni, votato anche come MVP del match di Monaco. A centrocampo il nome interista è invece quello di Nicolò Barella, autore di prestazione maiuscola nel primo round nella tana dei tedeschi.

