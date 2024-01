La Serie A è il miglior campionato del mondo. Questo, almeno, quanto si evince dalla classifica stilata dall'IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio, riguardo i migliori tornei del globo, con quello italiano ora al primo posto seguito dalla Premier e dalla Liga. I criteri utilizzati sono ovviamente statistici e i numeri rispecchiano il percoso netto in Europa fatto dalle squadre italiane nella passata stagione, con le finali conquistate da Inter, Roma e Fiorentina in Champions, Europa e Conference League, decisive per conseguire questo riconoscimento.

"Il riconoscimento di lega sportiva migliore al mondo del 2023 assegnato da Iffhs assume per noi una grande importanza - ha commentato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, come raccolto da Gazzetta.it - perché certifica il sorpasso sulla Premier League inglese e sulla Liga spagnola. Questo risultato nasce dal grande lavoro svolto da tutta la Serie A e dagli ottimi risultati dei nostri club che dopo il raggiungimento delle tre finali europee nella scorsa stagione è proseguito anche nei mesi successivi, quando tutte le nostre formazioni sono rimaste in corsa nelle coppe europee. E’ un riconoscimento serio e importante che conferma la grande crescita degli ultimi mesi della Serie A come prodotto per i broadcaster e come piattaforma di comunicazione e marketing per i nostri partner commerciali".

Al momento la Serie A guida il ranking stagionale UEFA con 14.000 punti, davanti alla Bundesliga (13.642), alla Premier League (13.625) e alla Liga (12.687).

