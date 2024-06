Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è intervenuto in diretta su TvPlay dove non ha parlato solo del difensore ex Genoa oggi al Tottenham ma si è sbilanciato sulla meta futura di un altro giocatore rossoblu, vale a dire Albert Gudmundsson: "Ho rapporti con Giuffrida, il suo agente. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”.

A proposito di Dragusin, Manea ha aggiunto: "Radu è pronto a tutto, non ha paura della concorrenza. Io non sono preoccupato perché un difensore così forte non può essere stoppato, la sua crescita non può essere rallentata. Comunque il Tottenham ha sempre riposto fiducia in lui e in Serie A ha affrontato attaccanti fortissimi. L’unico che l’ha messo in difficoltà sul serio è stato Lautaro Martinez ma parliamo di quando Dragusin militava nella Salernitana”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!