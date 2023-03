Presente con Amazon Prime Video per seguire la Champions League, l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha parlato anche del match di ritorno che attende l'Inter per confermare la qualificazione ai quarti di finale: " In Portogallo sarà dura . Il Porto al Dragao gioca benissimo, ma io da tifoso ho fiducia".

Spazio anche per una battuta su Joao Mario, calciatore che in Italia non ha lasciato particolarmente il segno e adesso totalmente ritrovatosi nel Benfica. "Non è lo stesso visto all’Inter, ora è un altro", il pensiero del brasiliano.

