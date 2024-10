"Sappiamo cosa rappresenta questa partita per la nostra società e per i nostri tifosi" ha premesso Simone Inzaghi a proposito del derby d'Italia in programma per domenica pomeriggio alle 18.00. "Cercheremo di recuperare energie e forze perché questa sera abbiamo speso molto. È stata una partita dispendiosa, abbiamo perso Carlos che ha avuto un problemino. Dobbiamo resistere fino ai primi di novembre con le rotazioni limitate, mancano cinque partite" ha detto l'allenatore dell'Inter in zona mista a margine della vittoria per 1-0 in casa dello Young Boys.

Da chi è partito dall’inizio si aspettava qualcosina di più?

"Io sono contentissimo della prestazione dei miei ragazzi, poi dobbiamo rivederla e analizzarla. Probabilmente in qualche momento abbiamo perso le distanze e dovevamo essere più bravi però giocavamo con una squadra che alzava molto la palla e in questi casi si perde un po’ la distanza. Però i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto fino alla fine e dopo tre partite, sette punti, zero gol subiti e cinque fatti è un ottimo cammino che per adesso ci lascia una buona classifica ma sappiamo che per adesso siamo ancora alla terza e che da qui alla fine mancano ancora cinque partite".

