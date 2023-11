Una serata elettrica, che da grigia e nefasta ha rischiato di diventare memorabile. In un clima da corrida l’Inter tira fuori le corna e rimonta tre reti al Benfica sfiorando anche la vittoria nei nove minuti di recupero. Questo il commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nel dopopartita ai microfoni di Sky Sport:

Un pareggio che racconta del carattere dell’Inter. Avete avuto ragione coi cambi fatti, che segno è riprendere la partita?

“Grandissimo, la squadra ha avuto una grande reazione. Il primo tempo non è stato buono, abbiamo approcciato male la gara. In Champions non ci sono partite semplici e il Benfica è una grande squadra. Ci siamo parlati, abbiamo detto che dovevamo coprire meglio il campo. Poi col tiro di Barella potevamo anche vincere”.

Ma perché questo approccio?

“Non deve succedere, abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare. Poi ci siamo rimessi a posto e abbiamo pareggiato meritatamente”.

Questa Inter ha un grande carattere?

“Assolutamente sì. Con le tre partite in settimana abbiamo venti titolari e io cerco di usarli tutti, abbiamo cambiato molto in questa stagione”.

Come valuta il debutto di Audero?

“Sono soddisfatto della ripresa di tutti, nel primo tempo dovevamo fare tutti meglio me compreso. Ma so che posso contare sull’intera rosa”.

Come ha stimolato i giocatori all’intervallo?

“Dicendo che sarebbe stato semplice 4-5 giocatori, ma in quel momento eravamo tutti sottotono, allenatore compreso. Ho detto di mettersi lì, di avere un approccio diverso e metterci determinazione”.

Col Napoli sarà partita Scudetto?

“Assolutamente, loro sono campioni d’Italia con merito. E come noi hanno avuto una trasferta insidiosa e un rientro difficoltoso, entrambe vorranno fare del loro meglio”.