Dopo la conferenza stampa e le interviste alle tv, il tour pre-Champions di Simone Inzaghi si conclude ai microfoni di Inter TV. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro.

Domani c’è la grande occasione di chiudere il discorso qualificazione. Si può dire che non era scontato vedendo il girone di ferro?

"Assolutamente no, per ora abbiamo fatto un buon girone per ora manca un ultimo passo. Domani abbiamo una grande possibilità davanti ai nostri tifosi che senz’altro ci aiuteranno. Dovremo fare una partita importante contro una squadra che ci può creare problemi, come abbiamo visto nella gara di andata".