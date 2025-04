Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta oggi per 3-1 contro il Cagliari a San Siro: “Sono stati molto bravi i ragazzi, abbiamo giocato un grande primo tempo, nel secondo abbiamo approcciato non bene ed è arrivato il loro gol. Siamo stati bravi a ristabilire le distanze e a non farci sfuggire la partita. Arnautovic? Gli ho detto che è stato bravissimo, al di là del gol è un giocatore che vede calcio, lo ha dimostrato con l’assist per Lautaro”.

Quanto pesa in una Serie A così la tenuta mentale?

“Oltre al dispendio fisico c’è un dispendio mentale, rimanere sempre concentrati non è semplice. Ho la fortuna di avere dei ragazzi che danno tutto per questi colori, dobbiamo continuare così sapendo che ce ne mancano ancora sei di campionato più le altre competizioni. Servirà tantissimo sacrificio e lo metteremo in campo”.