A partire dalla stagione 2023/24, quando non verranno più conteggiati i punti realizzati nell'annata 18-19, l'Inter scavalcherà ufficialmente la Juventus nel ranking UEFA per club. La squadra nerazzurra, nell'ultimo quadriennio, infatti, ha totalizzato 81 punti (25 + 9 + 18 + 29) contro gli 80 dei bianconeri, una quota che potrebbe crescere in caso di successo nella finalissima di Champions League contro il Manchester City del prossimo 10 giugno.

Stesso discorso per la Roma che, vincendo la prima Europa League della sua storia, supererebbe la Vecchia Signora, a rischio zero punti nella prossima annata in caso di estromissione dalle Coppe per mano della giustizia sportiva.