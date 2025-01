L'Inter ha annunciato oggi di aver siglato il primo accordo di partnership in Arabia Saudita: Zain KSA è infatti il primo Official Regional Partner del Club nerazzurro nel territorio.

L’accordo, valido per la stagione 2024/25, permetterà a Zain KSA, brand leader nella fornitura di tecnologie innovative in Arabia Saudita, di fare il proprio esordio nel calcio italiano. Zain KSA, grazie alla visibilità globale del brand Inter, potrà offrire esperienze digitali innovative agli appassionati di sport in Arabia Saudita.

La partnership testimonia l’impegno dell’Inter nell’estendere la propria presenza in Middle East, uno dei key market del Club a livello globale, avvicinandosi ancora di più all’importante e sempre crescente fanbase di tifosi presenti sul territorio. Negli scorsi mesi è stato inoltre annunciato l’ottenimento della licenza MISA da parte del Ministero degli Investimenti per l’avvio e la gestione di attività commerciali in Arabia Saudita.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare il nostro primo accordo di partnership regionale in Arabia Saudita, un territorio per noi chiave a livello di sviluppo del brand Inter e che mostra un sempre crescente interesse per i colori nerazzurri - le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate del club milanese -. La collaborazione con Zain KSA ci permette non solo di avviare la nostra prima partnership nel mercato dell’Arabia Saudita ma anche di unirci a un brand che, come l’Inter, considera l’innovazione e l’attenzione per la propria community due pilastri fondamentali della propria strategia di crescita",

“Questa partnership con FC Internazionale Milano mira a promuovere la cultura dello sport nel Regno, in linea con i nostri obiettivi di favorire lo sviluppo di una società dinamica, connessa e vibrante - ha spiegato Eng. Maher Al-Fawaz, Chief Sales Officer di Zain KSA -. Questa collaborazione innovativa risponde alle crescenti aspirazioni dei tifosi di calcio nel Regno, attira club internazionali a organizzare attività in Arabia Saudita e riflette il nostro impegno a contribuire all'empowerment dell'ecosistema sportivo nel Paese".

Grazie a questo accordo gli appassionati di calcio dell’Arabia Saudita, e in particolare i tifosi nerazzurri, potranno usufruire dell’esperienza 5G avanzata di Zain KSA grazie a pacchetti domestici personalizzati, con il router in edizione speciale personalizzato a tema Inter.

Questa partnership, la prima di questo tipo per Zain KSA nel Regno e nella regione, si aggiunge alla serie di iniziative innovative che l’azienda ha progettato per migliorare la qualità della vita delle persone e arricchire le loro esperienze quotidiane.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!